Казахстанское дерби завершилось в пользу Евсеева

Евсеев выиграл у Попко в двух сетах – 7:6, 6:4, и идет по турнирной сетке дальше .

В первом круге международного турнира Alicante Ferrero Challenger сошлись два казахстанских теннисиста, передает zakon.kz.

Члены сборной Казахстана по теннису Дмитрий Попко и Денис Евсеев в очном поединке боролись за выход во второй круг испанского Челленджера. Алматинец Евсеев, набравший хороший ход уже с квалификационных игр, где выиграл два матча, снова был неудержим. Он выиграл у Попко в двух сетах – 7:6, 6:4, и идет по турнирной сетке дальше.

Куандык Шынасилов

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