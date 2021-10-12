Казахстанское дерби завершилось в пользу Евсеева

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Евсеев выиграл у Попко в двух сетах – 7:6, 6:4, и идет по турнирной сетке дальше .
В первом круге международного турнира Alicante Ferrero Challenger сошлись два казахстанских теннисиста, передает zakon.kz.
Члены сборной Казахстана по теннису Дмитрий Попко и Денис Евсеев в очном поединке боролись за выход во второй круг испанского Челленджера. Алматинец Евсеев, набравший хороший ход уже с квалификационных игр, где выиграл два матча, снова был неудержим. Он выиграл у Попко в двух сетах – 7:6, 6:4, и идет по турнирной сетке дальше.
Куандык Шынасилов
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