Токаев подписал закон по вопросам соцзащиты

Закон затронет около 400 тыс. граждан Казахстана.

Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Сенат принял и направил на подпись главе государства закон 23 сентября текущего года. Закон вступает в силу со дня его подписания и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования. Параллельно разработаны подзаконные нормативные правовые акты, включая НПА по введению пособия лицу, осуществляющему уход за инвалидом первой группы в размере 48 023 тенге.

Таким образом, с момента вступления закона в силу данным пособием будут охвачены граждане, осуществляющие уход за лицами с инвалидностью 1 группы как с детства, так за теми, кто получил инвалидность в течение жизни.

Другим новшеством закона является обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

Закон затронет около 400 тыс. граждан Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!