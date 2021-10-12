"Массовый побег" из автозака в Нур-Султане попал на видео

Однако все участники были установлены, найдены и доставлены в Управление полиции.

В ночь на 11 октября в 01:24 на столичный канал "102" поступил вызов. Очевидцы утверждали, что возле ночного клуба на улице Жумабаева между молодыми людьми произошла драка, сообщает zakon.kz.

На место был направлен наряд полиции. Буйных молодых людей посадили в специальный автобус, чтобы пообщаться с ними в отделении полиции. Запал у ребят еще не пропал и оказавшись внутри, они решили сбежать. Этот момент попал на видео.

Однако все участники были установлены и доставлены в Управление полиции "Алматы". В отношении молодых людей за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения возбуждено административное производство по статье 440 КРКобАП. пресс-служба ДП города Нур-Султан

Что интересно, факт драки не подтвердился. Но был выявлен факт нарушения карантина со стороны администрации клуба.

За нарушение мер карантинного режима собранный материал направлен в Управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП. пресс-служба ДП города Нур-Султан

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