Казахстанские футболисты не могут выиграть уже 14 матчей подряд

Хозяева поля не смогли порадовать своих болельщиков, и потерпели очередное поражение, на этот раз со счетом – 0:2.

12 октября в Нур-Султане состоялся матч между сборными Казахстана и Финляндии. Команды встретились в рамках отборочного раунда к чемпионату мира-2022, передает zakon.kz.

Хозяева поля не смогли порадовать своих болельщиков и потерпели очередное поражение, на этот раз со счетом 0:2. Финские футболисты владели преимуществом практически на протяжении всего матча, но многочисленные атаки гостей чаще заканчивались неудачей. То штанга, то неловкие действия финских игроков спасали казахстанские ворота от неминуемого гола.

За минуту до окончания первого тайма Теэму Пукки забил гол, 1:0 - финны повели. Отдохнув 15 минут, главный бомбардир Теэму Пукки в самом начале второго тайма увеличил преимущество гостей - 2:0. Дубль игрока английского "Норвича" Пукки стал историческим достижением для финского футбола.

Теэму за счет двух голов казахстанцам вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Финляндии по забитым мячам. У него теперь 33 гола, он на один мяч опередил легендарного Яри Литманена.

Результат 2:0 в пользу команды Финляндии остался неизменным до окончания матча. А казахстанская команда не добивалась побед уже 14 матчей подряд.

Куандык Шынасилов

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