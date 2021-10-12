Взрыв газа в Кокшетау – есть пострадавшие

В результате хлопка разрушились межквартирные стены из гипсокартона.

В пятиэтажном жилом доме в городе Кокшетау произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 12 октября в пятиэтажном жилом доме мкр. "Коктем" 5а. В квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате разрушились межквартирные стены из гипсокартона.

Силами ДЧС при помощи трехколенной лестницы эвакуированы три человека, из них двое детей. За медицинской помощью на месте происшествия обратились и госпитализированы в больницу два человека. Один житель квартиры, 1970 г.р. - с 20% ожогами нижних конечностей и житель квартиры, 1994 г.р., с шоком. Состояние обоих удовлетворительное. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На месте происшествия силами ДЧС организован мобильный пункт обогрева (вахтовка), где оказывается психологическая помощь жителям дома, также организована горячая линия.

На месте задействованы силы ДЧС - 22 сотрудника и шесть единиц техники, БСМП - 12 работников и четыре единицы техники, УП - 16 сотрудников и семь единиц техники. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

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