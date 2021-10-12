Записала на диктофон – девочка в Уральске не могла доказать изнасилование

Несовершеннолетняя рассказала, что на протяжении нескольких лет страдает от отчима, но ей никто не верил.

Дело об изнасиловании несовершеннолетней расследуется в Западном Казахстане, сообщает zakon.kz.

Несовершеннолетняя рассказала, что на протяжении нескольких лет страдает от приставаний отчима, но ей никто не верил, передает КТК.

Чтобы доказать, что отчим не первый год ее насилует, ей пришлось записывать происходящее на диктофон.

Заявление в полицию поступило уже от матери девочки. Рассказывать подробности дела никто не стал, ссылаясь на тайну следствия, но уже подтверждено, что дело ведется по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".

Сейчас следственные действия по нему проводятся. Будет назначаться в том числе и судебно-психиатрическая экспертиза: и в отношении несовершеннолетней, и в отношении человека, в отношении которого подано заявление. Это в обязательном порядке будет. По окончании всех следственных действий и экспертиз будет принято решение по уголовному делу. и. о. заместителя начальника Управления полиции города Уральск Нурлан Кужахметов

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