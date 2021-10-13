Вышел трейлер нового "Крика"

Это пятая часть знаменитой франшизы. Но фильм не получит цифры в названии, что намекает на перезапуск франшизы.

В Сети представили первый трейлер фильма ужасов "Крик", сообщает zakon.kz.

Это пятая часть знаменитой франшизы. Но фильм не получит цифры в названии, что намекает на перезапуск франшизы.

Она выйдет в 2022 году и объединит звезд оригинальной картины 1996 года и новых персонажей, с которыми только предстоит познакомиться зрителю.

Сценарист, актер, режиссер и продюсер Кевин Уильямсон, написавший сценарии ко всем предыдущим фильмам франшизы, подготовил в Twitter зрителей фразой "Будьте готовы".

По сюжету новой картины, через 25 после событий оригинального "Крика" Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), Гейл Уэзерс-Райли (Кортни Кокс) и Дьюи Райли (Дэвид Аркетт) столкнутся с новым маньяком.

Сюжетная линия, к слову, остается классической – под маской убийцы всегда скрывается тот, кого главные герои хорошо знают (об этом студия честно заявила в слогане на постере). События пятого "Крика" будут разворачиваться в городе Вудсборо, хорошо знакомом поклонникам киносерии.

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