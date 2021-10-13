В шаге от пешеходного перехода – в Алматы парня насмерть сбила машина

Молодой человек, 1995 года рождения, бросился через дорогу, пытаясь маневрировать среди машин.

Трагедия произошла на проспекте Аль-Фараби, на пересечении с улицей Мендикулова, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Peugeot 308 двигался в западном направлении по проспекту Аль-Фараби. Водитель двигался в потоке и совершенно не ожидал, что перед машиной выбежит человек.

Парень, 1995 года рождения, бросился через дорогу, пытаясь маневрировать среди машин. Водитель Peugeot 308 не успел отреагировать, машина сбила его. Молодого человека отбросило в сторону, он упал на дорогу, где на него едва не наехали другие автомобили.

От полученных травм парень скончался на месте. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть.

Стоит отметить, что пешеходный переход находился в шаге от места ДТП.

В данный момент в западном направлении по проспекту Аль-Фараби сильный затор. Движение нескольких рядов перекрыто, так как на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

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