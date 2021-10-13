Грузовик снес забор и газовую трубу – ночное ДТП в Алматы

Дома в районе ДТП обесточены, чтобы избежать возгорания из сломанной трубы.

В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадали оба водителя, сообщает корреспондент zakon.kz.

Грузовой автомобиль Foton Forland двигался в западном направлении по улице Анны Никольской, Audi 100 - в южном по улице Николая Кассина.

Машины столкнулись на перекрестке. От удара Audi развернуло в сторону, куда двигался грузовик, а Foton повело туда, куда ехала Audi.

Грузовик вылетел с перекрестка, снес дорожный знак и остановился, врезавшись в забор частного жилого дома, зацепив газовую трубу.

Оба водителя госпитализированы. У водителя Foton медики предварительно диагностировали перелом и ушибы.

Дома в районе ДТП обесточены, чтобы избежать возгорания из сломанной трубы. На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и службы газа.

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