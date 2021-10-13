Глобальный сбой произошел в работе Telegram 

Большинство пользователей сервиса жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе популярного мессенджера, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Большинство пользователей сервиса жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта, - следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран.

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