Грозят отключить свет и воду: многодетную семью выселяют в Петропавловске

Семье из шести человек акимат предлагает переселиться в однокомнатную квартиру.

В Петропавловске многодетной семье, дом которой попал под снос, чиновники предоставили лишь однокомнатную квартиру на шестерых человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Частный дом в мкр. "Береке" остался один посреди новеньких высоток. Екатерина и ее брат Виктор прожили здесь всю жизнь - недвижимость досталась от родителей. Когда попали под снос, обрадовались, что улучшат условия. По их словам, чиновники обещали брату двухкомнатную квартиру, а сестре с четырьмя детьми - трехкомнатную. Но в итоге семье из шести человек акимат предлагает переселиться в однокомнатную квартиру. В противном случае грозят отключить электричество и воду.

В акимате уже начали брату давать однокомнатную. Раз у вас документы не оформлены. Я говорю, а мне-то куда идти? "Вы что не слышали случай, не смотрите телевизор, как в ДСР дом сгорел?". Я говорю, а причем здесь ДСР, вы что, нам на что-то намекаете, что ли? Страшно, это ведь намек прямой был. Естественно, мы мешаем. жительница г. Петропавловск Екатерина Веревкина

Оказалось, что дом в 80 кв. метров легализован лишь наполовину. Оставшиеся же комнаты не оформлены, хотя документы на землю у хозяев на руках. В 2019 году семья пыталась узаконить пристройки, но в отделе архитектуры отказали. Мол, на этом месте все равно уже предусмотрено строительство многоэтажного жилого дома.

Согласно закону о госимуществе, о земле, об изъятии для госнужд земельных участков, там есть такой пункт: до начала процедуры изъятия необходимо предоставить время, чтобы собственник смог узаконить свое строение и земельный участок. В данном случае у нас есть техническое заключение, что не нарушены при постройке все СНИПы и правила. адвокат Наталья Пустыльникова

Однако, по словам адвоката, про этот пункт в законодательстве как будто все забыли. Вот уже три года семья пытается узаконить половину дома и даже обратилась в суд.

Суд отказал. В связи с тем, что Веревкина попала в трудную жизненную ситуацию, было предоставлено временное жилье до предоставления в собственность другого жилья. Сама семья Веревкиной на улице не осталась. На сегодняшний день оформляются документы, до конца месяца оформятся. заведующий правовым сектором отдела ЖКХ г. Петропавловск Ерлан Аубакиров

В интервью сотрудники городского акимата рассказали, что планируют дать хозяину уже двухкомнатную квартиру, а его сестре - арендную. Но едва съемочная группа успела покинуть здание акимата, передумали заселять Екатерину Веревкину даже в обещанное временное жилье.

За то, что я пригласила телевидение, осмелилась на такой поступок, из-за этого мне сказали никакого арендного жилья не будет, все. Видимо, люди не должны знать правду. жительница г. Петропавловск Екатерина Веревкина

Отступаться от положенных квадратных метров и переселяться из дома на улицу жительница Петропавловска не собирается. Многодетная мама намерена подать жалобу в Верховный суд. Говорит, по закону имеют полное право, как минимум, на две двухкомнатные квартиры.

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