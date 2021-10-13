Число умерших от КВИ и пневмонии казахстанцев превысило 11 600

На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 330 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 13 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 330 человек (46 385+ и 6945 КВИ-), из них в стационарах находятся 9285 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 045.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 693 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 187,• на аппарате ИВЛ – 118.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 октября 2021 года

11.10.2021 г. зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 289 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 434, летальных случаев – 4931, выздоровевших – 65 558.

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