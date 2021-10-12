В Актюбинской области за 9 месяцев построено почти 625 000 кв.м. жилья

Объем инвестиций в основной капитал составил 130,5% или 557,6 миллиарда тенге.

На совещании под председательством акима Актюбинской области Ондасына Уразалина рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за январь-сентябрь 2021 года.

С докладом выступила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гулькасима Суентаева.

По итогам девяти месяцев наблюдается положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. К примеру, рост в промышленности составил 104,8%, общий объем произведенной продукции - 1,5 триллиона тенге, - сообщила Суентаева.

Обеспечены устойчивые и высокие темпы роста в строительном секторе - 103,4 %, в том числе введено 624,8 тысячи квадратных метров жилья (112%). Объем инвестиций в основной капитал составил 130,5% или 557,6 миллиарда тенге.

Глава региона поручил акимам города Актобе и районов области уделить особое внимание привлечению инвестиций во все отрасли экономики.

По итогам года рост экономики должен составить не менее 104,1 %. Достижение этой цели - наша общая задача, - сказал Ондасын Уразалин.

Кроме того, аким области поручил держать на контроле эпидемиологическую ситуацию, ход вакцинации от COVID-19, и обеспечить постоянную готовность к возможному росту заболеваемости.

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