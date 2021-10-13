В Казахстане стали чаще продавать и покупать

Почти 40% всех оптовых продаж пришлось на Алматы.

В Казахстане выросли объемы торговли на 11%, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Energyprom.kz, за январь-август 2021 года объем оптовой торговли в стране составил 16,7 трлн тг, на 18,5% больше в деньгах, чем годом ранее.

В реальном выражении рост составил 10,5%.

В том числе 17,4% продаж пришлось на продовольственные товары (2,9 трлн тг, плюс 5,1% за год), еще 82,6% - на непродовольственные товары (13,8 трлн тг, плюс 21,8%), - отмечено в публикации.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года в секторе наблюдался ожидаемый спад - на 7,3% за год в стоимостном выражении, до 14,1 трлн тг.

В региональном разрезе более трети всего объема оптовых продаж пришлось на Алматы: 39,3% от РК, или 6,6 трлн тг, в деньгах - плюс 8,7% за год.

На второй и третьей строчке расположились столица (2,5 трлн тг, плюс 21,1%) и Атырауская область (2,3 трлн тг, плюс 60,4%).

Наибольший рост показателя наблюдается в Атырауской области, наименьший зафиксирован в Западно-Казахстанской - на 0,9% до 232,2 млрд тг.

Наибольшие объемы оптовых продаж обеспечили предприятия, находящиеся в частной собственности: 10,7 трлн тг. Еще 5,9 трлн тг продаж пришлось на иностранные предприятия, и 50,1 млрд тг - на государственные компании, - уточнили аналитики.

Малый бизнес обеспечил 12,9 трлн тг оптовых продаж, на 15% больше, чем годом ранее. На средние предприятия пришлось 3,2 трлн тг (плюс 35,1%), на крупные - 643,9 млрд тг (плюс 18,4%).

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