В каких случаях можно не выписывать ЭСФ

Так, отсутствуют обязательства по оформлению СНТ в адрес физических лиц.

В некоторых случаях не требуется выписка ЭСФ. Это, в частности, касается тех реализаторов, которые продавали товары физическим лицам для личного пользования. Еще при каких условиях можно не выписывать ЭСФ, рассказали в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Согласно правилам пилотного проекта с 1 января по 31 декабря 2021 года налогоплательщики, реализующие товары из Перечня изъятий, импортных товаров и товаров, поступивших в модуль "Виртуальный склад", при их приобретении вправе не выписывать ЭСФ, в том числе одного ЭСФ за день при реализации товаров:

физическим лицам, которые используют приобретенный товар в целях личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (конечное потребление);

физическим и юридическим лицам налогоплательщиками, являющимися субъектами микропредпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, и не являющимися плательщиками НДС.

Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс с 2022 года эти налогоплательщики не выписывают ЭСФ при реализации:

физическим лицам, которые используют приобретенный товар в целях личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (конечное потребление); физическим или юридическим лицам, являющимся субъектами микропредпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Таким образом, в 2021 году для определения обязательств по выписке ЭСФ при реализации товаров из Перечня изъятий, импортных товаров и товаров, поступивших в модуль "Виртуальный склад", при их приобретении необходимо руководствоваться положениями Правил пилотного проекта, а в 2022 году положениями пункта 1 и 13 статьи 412 Налогового кодекса, - отметили в КГД.

Также в комитете сообщили, что в соответствии с действующими правилами СНТ, а также пилотным проектом отсутствуют обязательства по оформлению СНТ в адрес физических лиц.

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