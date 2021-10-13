В каких случаях можно не выписывать ЭСФ

Приложение zakon.kz
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Так, отсутствуют обязательства по оформлению СНТ в адрес физических лиц.
В некоторых случаях не требуется выписка ЭСФ. Это, в частности, касается тех реализаторов, которые продавали товары физическим лицам для личного пользования. Еще при каких условиях можно не выписывать ЭСФ, рассказали в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.
Согласно правилам пилотного проекта с 1 января по 31 декабря 2021 года налогоплательщики, реализующие товары из Перечня изъятий, импортных товаров и товаров, поступивших в модуль "Виртуальный склад", при их приобретении вправе не выписывать ЭСФ, в том числе одного ЭСФ за день при реализации товаров:
Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс с 2022 года эти налогоплательщики не выписывают ЭСФ при реализации:
Таким образом, в 2021 году для определения обязательств по выписке ЭСФ при реализации товаров из Перечня изъятий, импортных товаров и товаров, поступивших в модуль "Виртуальный склад", при их приобретении необходимо руководствоваться положениями Правил пилотного проекта, а в 2022 году положениями пункта 1 и 13 статьи 412 Налогового кодекса, - отметили в КГД.
Также в комитете сообщили, что в соответствии с действующими правилами СНТ, а также пилотным проектом отсутствуют обязательства по оформлению СНТ в адрес физических лиц.
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