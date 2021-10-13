Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сделал заявление

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5 ноября в Лас-Вегасе в рамках вечера бокса от Top Rank Жанибек Алимханулы проведет бой против бывшего чемпиона мира - француза Хассана Ндама Нжикама.