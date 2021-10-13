Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сделал заявление

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5 ноября в Лас-Вегасе в рамках вечера бокса от Top Rank Жанибек Алимханулы проведет бой против бывшего чемпиона мира - француза Хассана Ндама Нжикама.
Непобежденный казахстанский нокаутер Жанибек Алимханулы сделал заявление, сообщает zakon.kz.
Я другой, и все это знают. Мой стиль другой. Казахский стиль - лучший в мире. 5 ноября я это покажу, - написал боксер на своей странице в Twitter.
Напомним, 5 ноября в Лас-Вегасе в рамках вечера бокса от Top Rank Жанибек Алимханулы проведет бой против бывшего чемпиона мира - француза Хассана Ндама Нжикама. Для казахстанца данный поединок - второй в году. В июне боксер-профессионал среднего веса победил досрочно бывшего чемпиона - американца Роба Бранта.
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