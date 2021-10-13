Обладателю гран-при конкурса "Учитель года Алматы" вручили ключи от квартиры

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Кроме того, 10 лучших педагогов, в том числе воспитатели детских садов, отмечены грантами акима города.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с победителями конкурса среди педагогов города и обладателями специальных грантов, направленных на поддержку и профессиональное развитие учителей.
Обладатель гран-при городского конкурса "Учитель года Алматы", преподаватель казахского языка и литературы специализированного лицея №39 Нуржигит Аманов получил в подарок квартиру в новом ЖК Alma City.
Учитель физики гимназии №10 Дарын Сайынов, занявший 1-е место, - автомобиль.
Учителя начальных классов школы №96 Раиса Цой и химии специализированного лицея №92 Суннатулла Каумбаев, занявшие второе и третье места соответственно, отмечены денежными премиями.
Кроме того, 10 лучших педагогов, в том числе воспитатели детских садов, отмечены грантами акима города. Победителям городского тура республиканского конкурса "Лучший педагог" вручены денежные премии.
Выявление лучших в своей профессии ведется с целью поддержки талантливых учителей, повышения престижа и распространения передового педагогического опыта, - подчеркнул Сагинтаев.
Для молодых учителей, только пришедших в школу, уже третий год оказывается единовременная материальная помощь. В текущем году ее получат 566 молодых специалистов на общую сумму более 33 млн тенге.
По городской программе "Алматы жастары 3.0" в прошлом году квартиры приобрели 307 работников сферы образования. В этом году 245 педагогов уже воспользовались льготным кредитованием.
В завершение встречи аким Алматы Сагинтаев пожелал всем педагогам и наставникам успехов в благородном труде.
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