За какие преступления предусмотрена смертная казнь в Казахстане

Смертная казнь останется только за преступления, связанные с военными действиями.

Смертную казнь предлагается оставить только в четырех статьях Уголовного кодекса, а именно - за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связаны с военными действиями и совершаются в военное время, передает корреспондент zakon.kz.

Соответствующие поправки содержатся в одобренном в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина законопроекте "О внесении изменений и дополнения в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни".

Как сообщил заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, в первые годы независимости смертная казнь могла быть назначена по 26 особо тяжким преступлениям. При принятии Уголовного кодекса 1997 года ее предусмотрели только по 18 статьям. В действующем Уголовном кодексе 2014 года высшая мера предусмотрена по 17 статьям. Во всех санкциях суд имеет альтернативу в виде пожизненного лишения свободы.

Смертную казнь или альтернативу ей суды избирают с учетом тяжести совершенного преступления, личности виновного и его отношения к последствиям своего деяния. В декабре 2003 года президент подписал указ о введении бессрочного моратория, который действует вплоть до решения вопроса о полной отмене смертной казни. Одним из ключевых актов, направленных на отмену смертной казни, является Второй Факультативный Протокол, который Казахстан ратифицировал 2 января текущего года. Протокол обязывает принимать все необходимые меры для отмены смертной казни, но допускает ее сохранение, если сделана оговорка. Казахстан воспользовался этим исключением и сделал соответствующую оговорку в момент ратификации, - сказал он.

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По его словам, в соответствии с оговоркой Казахстан оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время.

Поэтому разработанный по поручению президента настоящий законопроект направлен на приведение Уголовного кодекса в соответствии со Вторым Факультативным Протоколом и сделанной оговоркой. Вносимые изменение и дополнения в Уголовный кодекс касаются следующего. Первое. Смертная казнь исключается из 13 статей Уголовного кодекса. Второе. Устанавливаются пределы применения данного вида наказания только за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время. В соответствии с этим смертную казнь предлагается оставить только в 4 статьях Уголовного кодекса, а именно - за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связаны с военными действиями и совершаются в военное время, - перечислил заместитель Генпрокурора.

К таким преступлениям по действующему Уголовному кодексу относятся: развязывание и ведение агрессивной войны; применение оружия массового поражения; нарушение законов и обычаев войны, выразившееся в убийствах военнопленных и гражданских лиц; а также геноцид, совершенный в военное время.

Эти статьи выбраны с учетом тяжести последствий и предусматривают ответственность за убийство большого количества людей в военное время. Именно о таких бесчеловечных деяниях говорится в международных актах, которые указывают на допустимые пределы применения смертной казни. В частности, согласно Резолюции Экономического и социального совета ООН 1984 года перечень преступлений, за которые предусматривается смертная казнь, не должен выходить за рамки умышленных преступлений с человеческими жертвами или другими крайне тяжкими последствиями. Следующим является Устав Международного уголовного суда - Римский статут 1998 года. Из Устава следует, что самыми серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность всего международного сообщества, являются: преступление геноцида; преступления против человечности; военные преступления; преступления агрессии, - уточнил Чиндалиев.

Он добавил, что в военные преступления Устав относит умышленное нападение на гражданское население, применение оружия и боеприпасов, являющихся предметом всеобъемлющего запрещения. Женевской конвенцией "Об обращении с военнопленными" к серьезным нарушениям наряду с другими относится преднамеренное убийство военнопленных. Аналогичные положения содержатся и в Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны".

Поэтому, чтобы подчеркнуть, что Казахстан признает наиболее тяжкий характер указанных преступлений, которые вызывают озабоченность международного сообщества, нами предлагается сохранить за их совершение высшую меру наказания - смертную казнь. Кроме того, Казахстан является участником двух конвенций о запрещении биологического и химического оружия и договора о запрещении ядерного оружия. Соответственно, высшую меру предлагается сохранить и за применение оружия массового уничтожения, которое само по себе несет угрозу всему человечеству. Принятие законопроекта укрепит имидж нашей страны на мировой арене. Международным сообществом будет воспринят как гуманный шаг и прогресс в обеспечении прав человека. И является усилением гарантии высшей конституционной ценности - права на жизнь, - заключил заместитель Генпрокурора.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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