В Китае изучат тысячи образцов крови из Уханя

Тысячи образцов крови изучат в поисках источника COVID-19.

В Китае специалисты изучат тысячи образцов из банка крови города Ухань в рамках исследования происхождения коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

В банке крови хранится до 200 тысяч образцов, среди них и те, которые были получены в последние месяцы 2019 года. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эти образцы могут быть источником информации, полезной для определения происхождения коронавирусной инфекции, – сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию китайского чиновника.

Отмечается, что образцы из банка крови хранились в течение двух лет на тот случай, если они понадобятся в качестве доказательства на судебных процессах. Двухгодичный период для образцов октября и ноября 2019 года скоро истечет, и ученые смогут приступить к их исследованию.

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