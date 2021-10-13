Курс доллара еще вырос на торгах

Доллар подорожал почти на один тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 426,17 тенге (+0,94), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,1-427,5 тенге, евро – 492,3-494,3 тенге, рос. рубль - 5,92-5,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 13 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,16%, составив $80,51 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре упали на 0,17% — до $83,28 за баррель.

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