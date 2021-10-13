Казахстанцы продолжают рассылать фейки о смертоносных вышках 5G

Волны 5G работают в диапазоне от 24 ГГц и выше.

Казахстанцы продолжают распространять конспирологические теории о технологии 5G, сообщает zakon.kz.

На этот раз в соцсетях рассылают видео, на котором показаны вышки сотовой связи.

Подпись гласит, что они нужны для того, чтобы сократить население планеты до одного миллиарда человек.

Технология 5G - это не средство массового уничтожения людей и не некое сверхсекретное оружие, а лишь новый формат связи.

Волны 5G работают в диапазоне от 24 ГГц и выше. На такой же частоте функционируют привычные нам Wi-Fi-роутеры, полицейские радары, некоторые околоземные спутники и другие устройства.

Воздействие волн 5G на здоровье человека проверяли ученые. Они пришли к выводу, что технология не вредит здоровью людей и животных, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

Кроме того, теория о "золотом миллиарде" (людях, которые останутся в живых после воплощения планов тайного мирового правительства) является конспирологической и не имеет никаких доказательств.

Таким образом, сообщения о том, что в Казахстане устанавливают антенны 5G для массового убийства людей - фейк и конспирология. Новый формат связи не является оружием и не способен оказывать серьезного негативного влияния на людей и животных, - говорится в публикации.

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