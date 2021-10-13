Новый вид госконтроля в сфере энергосбережения внедрят в Казахстане

Принятие законопроекта будет способствовать повышению энергоэффективности всех секторов экономики.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности", передает корреспондент zakon.kz.

Представляя законопроект депутатам, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщил, что документ направлен на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предусматривает изменения в девять статей закона, а также дополнения двумя новыми статьями.

Основные направления, это государственный энергетический реестр, энергоаудит, государственный контроль, бюджетный сектор и региональная политика. Первое, предлагается внедрение ответственных лиц по вопросам энергосбережения для выполнения роли энергоменеджера на крупных предприятиях, на которых приходится одна треть потребления страны (потребляющих от 1 500 тонн условного топлива в год, количество-854). Также в рамках энергетического реестра предлагается оптимизация перечня информации для частного сектора, - сказал он.

При этом, по его словам, для госсектора предлагается расширить путем дополнения информацией об оснащенности автоматизированным тепловым пунктом и другой информацией с целью дальнейшего сравнения с наилучшими практиками и подготовки рекомендаций.

Второе, предлагается передача функции по аттестации кандидатов в энергоаудиторы в органы по подтверждению соответствия персонала (на сегодня аттестация проводится уполномоченным органом). Данная мера будет способствовать повышению профессионального уровня экспертов данной области, что в итоге, повысит качество проводимых энергоаудитов. Кроме того, законопроектом предусматривается введение классификации энергоаудитов - полный, целевой и экспресс-энергоаудит, - перечислил глава ведомства.

В-третьих, как добавил министр, важную роль в реализации политики энергосбережения занимают местные исполнительные органы. На сегодня на местном уровне отсутствуют программы, направленные на меры по энергосбережению.

В связи с этим предлагается наделить местных исполнительных органов компетенцией по принятию и реализации Дорожных карт на три года. Четвертое, с целью усиления регулирования бюджетного сектора, обладающего значительным потенциалом энергосбережения (потенциал энергосбережения достигает до 40%), и снижения бюджетных затрат, предлагаются следующие инструменты: внедрение энергоэффективных государственных закупок, которое обеспечит снижение энергопотребления в государственных учреждениях, а также придаст импульс преобразованию казахстанского рынка энергопотребляющего оборудования. А также установление нормативов энергопотребления, мониторинг их соблюдения, бенчмаркинг и выдача соответствующих рекомендаций по энергоэффективности, - пояснил Атамкулов.

В-пятых, для предоставления возможности бизнесу самостоятельно устранить нарушения, предусматривается внедрение нового для сферы энергосбережения механизма госконтроля - профилактического контроля без посещения субъектов с определением его порядка проведения.

В целом, как заключил глава МИИР, принятие законопроекта будет способствовать повышению энергоэффективности всех секторов экономики и соответственно, снижению энергоемкости ВВП.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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