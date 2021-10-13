Определился соперник "Буревестника" по полуфиналу чемпионата Азии

Матч "Буревестник" - Al Arabi Sports Club состоится 14 октября.

В Таиланде завершились игры группового раунда на клубном чемпионате Азии по волейболу среди мужчин, передает zakon.kz.

Алматинский клуб "Буревестник", который закончил свои игры в подгруппе "А" на первом месте, встретится в полуфинале с клубом из Катара – Al Arabi Sports Club. Катарские волейболисты заняли вторую строчку в подгруппе "В", уступив лидерство иранскому коллективу – Sirjan Foulad Iranian.

Матч "Буревестник" – Al Arabi Sports Club состоится 14 октября.

Куандык Шынасилов

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