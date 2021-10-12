Были обсуждены планы по дальнейшему расширению теплиц.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин провел рабочую встречу с генеральным директором ТОО "Green Capital Kazakhstan" Алевеном Диедериком Теодориком.

Во встрече также приняли участие заместитель акима области Жаксыгали Иманкулов, главный инженер ТОО "Green Capital Kazakhstan" Абзал Конысбаев.

Были обсуждены планы по дальнейшему расширению теплиц ТОО "Green Capital Kazakhstan", возникшая в связи с этим необходимость в увеличении объемов потребления природного газа и другие актуальные вопросы производства.

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