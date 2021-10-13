Требования к приютам для животных разработали в Казахстане

Положение о приютах для животных разработано в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными".

Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал проект Положения о приютах для животных, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, положение о приютах для животных разработано в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными".

Под приютами понимаются государственные или негосударственные коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию животных, во владении или пользовании которых находятся отдельно расположенные и предназначенные для содержания животных здания, строения и сооружения, - говорится в документе.

Под животными понимаются животные, которые не имеют владельцев или владельцы которых неизвестны, животные, от права собственности на которых владельцы отказались.

Документ предусматривает:

требования к размещению приюта и обустройству помещений, используемых для приема животных, их временного и постоянного содержания, требования к температурно-влажностному режиму, освещенности и вентиляции помещений приюта, а также к их водоснабжению и водоотведению;

требования к обустройству ветеринарного пункта и карантинного помещения и помещения, предназначенного для лечения животных в условиях стационара;

порядок поступления животных в приют;

проведение осмотра животных, их карантинирование и оказание им ветеринарной помощи;маркирование животных, которые не имеют владельцев или владельцы которых неизвестны, не снимаемыми или несмываемыми метками;

стерилизация животных без владельцев и их вакцинация против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, и осуществление иных профилактических ветеринарных мероприятий;

мероприятия по кормлению, поению, выгулу животных и уходу за ними, а также мероприятий по уборке, дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений приюта;

ведение документального учета поступления в приюты и выбытия из приютов животных и хранение соответствующих учетных сведений на бумажных носителях или в форме электронных документов;

содержание животных без владельцев до наступления их естественной смерти, возврат животных без владельцев на прежние места обитания, передача животных без владельцев новым владельцам;

возвращение владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, и обеспечение владельцам потерявшихся животных или лицам, уполномоченным владельцами таких животных, возможности поиска животных путем осмотра содержащихся в приютах животных без владельцев;

порядок посещения приютов добровольцами (волонтерами) и владельцами животных в целях поиска потерявшихся животных;

предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок.

Для создания надлежащих условий для содержания в приютах животных с учетом видов, пород, пола и возраста животных, их агрессивности в отношении других животных, а также необходимости обеспечения безопасности сотрудников приютов, волонтеров и иных лиц, имеющих право посещать приюты, устанавливаются:

предельное количество содержащихся в приютах животных (в том числе в тех случаях, когда приюты специализируются на содержании в них животных разных видов);размеры вольеров, клеток, будок и иных сооружений (исходя из видов, количества и размеров содержащихся в них животных) и требования к их обустройству; требования к размерам и обустройству входов в предназначенные для содержания животных помещения приюта и проходов между вольерами, клетками, будками и иными сооружениями.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 октября.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" в настоящее время обсуждается в Мажилисе. Основными задачами проекта закона является установление требований при обращении с животными, защита животных от жестокого обращения, страданий и гибели, жестокого умерщвления, укрепление нравственности и гуманности в обществе.

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