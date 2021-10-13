Полное отсутствие контроля – депутат о ситуации на рынке ювелирных изделий

Теневой оборот в этой отрасли доходит до 90%.

Депутаты Мажилиса обеспокоены полным отсутствием контроля на рынке ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам депутата Дании Еспаевой, в демократическую партию "Ак жол" обращаются отечественные производители ювелирных изделий, входящие в ассоциацию Лиги ювелиров Казахстана. По их данным, доля теневого оборота в этой отрасли доходит до 90%, включая не только сами изделия, но и связанный оборот драгоценных металлов и камней.

Увеличению теневого рынка способствует и контрафактное производство ювелирных изделий в самом Казахстане. Согласно сведениям Лиги ювелиров, такими цехами производится более тонны ювелирных изделий в месяц, на которые ставятся поддельные клейма российских и других производителей. И только 1-2% изделий производятся добросовестными, легитимными предпринимателями, - подчеркнула мажилисвумен.

О масштабах теневого рынка можно судить по фактическому объему ювелирной продукции. Только на рынках трех крупных городов - Алматы, Нур-Султана и Шымкента - работают более 3 тыс. точек продажи ювелирных изделий. Оценочный объем продаж по ним составляет до 780 кг в месяц на сумму около 32 млн долларов. И это без учета оборотов всех остальных регионов Казахстана. По оценке Лиги ювелиров, весь казахстанский ювелирный рынок составляет порядка 300 млрд тенге в год.

А поступления налогов от этого сектора экономики учитываются вместе с продажей часов и бижутерии, что затрудняет оценку его роли.

Все эти факты говорят о полном отсутствии контроля за оборотом изделий из драгоценных металлов и камней в Казахстане. Образовавшийся теневой рынок не только представляет упущенные доходы государства, но и создает недобросовестную конкуренцию для легальных ювелирных предприятий. Под этим давлением многие из них также начинают рассматривать возможности перехода в "серый" оборот, - добавила Еспаева.

Она отметила, что одной из причин теневого рынка ювелирных изделий является введение с 2018 года НДС на приобретение аффинированного золота. Эта мера не только не увеличила налогооблагаемую базу, но и повлекла сокращение легального оборота и переход к теневому обороту драгоценного металла.

Сегодня основная часть ювелирных изделий, произведенных в Казахстане, изготовлена из золота, приобретенного в ломбардах или на "черном" рынке, без НДС. Только при таком условии они остаются конкурентоспособными по сравнению с импортными изделиями. Во всех странах, где развито ювелирное производство, отсутствует НДС на покупку золота, им облагается только производство изделий и их продажа. И это положительно сказывается на росте производства и сокращении теневого рынка, - сказала депутат.

В связи с вышеизложенным фракция "Ак жол" просит первого вице-премьера:

рассмотреть вопрос об отмене НДС при покупке аффинированного золота ювелирными предприятиями для переработки в изделия;

в целях определения объема рынка ювелирных изделий выделить ОКЭД "производство и реализацию ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней" в отдельную позицию;

в рамках противодействия теневому обороту и контрабанде наделить Пробирную палату компетенцией проверки легальности происхождения представленных на пробирование ювелирных изделий и сырья, использованных при их изготовлении.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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