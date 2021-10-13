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Дом-музей Байтурсынова вернули в собственность Алматы

Фото: акимата города 13 октября 2021, 13:20

Музей был основан в 1993 году.

Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев принял решение передать дом-музей Ахмета Байтурсынова из общественного фонда в коммунальную собственность, сообщает zakon.kz.

По данным акимата города, во время рабочего объезда аким города посетил дом-музей.

В следующем году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося просветителя Байтурсынова. В рамках подготовки к юбилейной дате вернули в городскую собственность Дом-музей, где жил общественный деятель. Его наследие будет надежно сохранено, - написал в своем аккаунте в Twitter Сагинтаев.

Здание музея, построенное в начале ХХ века, внесено в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.

Общая площадь здания - 160 кв. м.

Музей был основан в 1993 году и официально открыт в 1998 году. В музее хранятся около 500 материалов о жизни и творчестве Байтурсынова.

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