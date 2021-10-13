Сколько денег потратят на строительство и реконструкцию систем водоснабжения 

По итогам 2021 года планируется обеспечить качественными услугами водоснабжения 95% населения страны.

В текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения предусмотрен 151 млрд тенге, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Бейбут Шаханов, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках Национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" с 2021 по 2025 год из республиканского бюджета предусматривается выделение средств в сумме 498 млрд тенге, в том числе в сельских населенных пунктах – 261 млрд тенге. В текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения предусмотрен 151 млрд тенге, в том числе в городах – 77 млрд тенге, в селах – 74 млрд тенге, – сообщил Шаханов.

Он добавил, что по итогам 2021 года планируется обеспечить качественными услугами водоснабжения 95% населения страны: в городах – 98%, в селах – 91,8%.

В целом, по его словам, в стране 6316 сел, из них 3991 село обеспечено централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули. Из 1922 необеспеченных сел в более чем 793 планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения.

В малочисленных селах Казахстана установят комплексные блок-модули по обеспечению питьевой водой. В целях рационального использования средств во всех 1129 малочисленных селах. Преимуществом установки комплексных блок-модулей является его цена, простота сборки, эксплуатации и возможности транспортировать из села в село в случае необходимости. В текущем году планируется обеспечение 368 сел. Из них центральным водоснабжением – 148 сел и в 220 селах за счет средств местного бюджета планируется установка комплексных блок-модулей, – объяснил замглавы комитета.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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