Как в Казахстане намерены избежать дефицита воды к 2040 году

О дефиците водных ресурсов в Казахстане говорят не первый год.

Заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Минэкологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Максат Аяшев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, что делается для минимизации риска дефицита воды в стране к 2040 году, передает корреспондент zakon.kz.

Представители СМИ сообщили, что о дефиците водных ресурсов в Казахстане говорят не первый год. При этом, ссылаясь на оценку экспертов, они сообщили, что к 2040 году ситуация может ухудшиться.

Какие меры, программы или концепции разрабатываются, чтобы в будущем избежать пессимистического сценария? - поинтересовались журналисты.

Максат Аяшев сообщил, что его ведомством разработан национальный проект, который вошел в общенациональный проект "Жасыл Казахстан".

Сейчас он находится на согласовании в госорганах. В этом проекте все эти вещи предусмотрены. В том числе решение вопросов по трансграничному воздействию. Вы знаете, что мы со всех сторон зависим от трансграничного притока, и этот дефицит обусловлен в основной части этим воздействием. Есть проекты по изучению некоторых не до конца изученных подземных горизонтов, их переоценки и использования в дальнейшем, - добавил спикер.

Основной же упор в нацпроекте идет на сокращение потерь имеющейся воды и накопление поверхностного стока.

Планируется строительство новых водохранилищ и реконструкция имеющихся каналов. Это позволит нам сэкономить воду, сохранить и удержать воду в каналах и не потерять. Планируем, что в следующем году он уже будет согласован и принят в реализацию. Работа над этим на правительственном уровне идет полным ходом, - резюмировал спикер.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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