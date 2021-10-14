Медицина онлайн - как работает казахстанский сервис Imedicus от "Казахтелекома"

На сегодняшний день в системе зарегистрировано порядка 50 тыс. пользователей.

Чингизу Туганбекову 43 года. В пик пандемии, когда доступ в поликлиники был затруднен, у него заболело ухо. Недолго думая, Чингиз обратился к врачам из медицинского сервиса Imedicus, которые консультируют пациентов дистанционно.

Врачи в Imedicus работают круглосуточно, консультируют дистанционно. Пользователю остается зарегистрироваться и ввести нужную специализацию. Что удобно – сервис предоставляет данные о стаже, месте работы и уровне квалификации врачей. После консультации в личном кабинете появляется отчет о том, как прошел прием, информация о выписанных рецептах, назначениях и др.

Я зашел в программу, написал врачу, он спросил, когда можно мне позвонить. Я сказал, что можно сейчас, он тут же позвонил. Доктор спросил про симптомы. Я включил камеру на телефоне, и он начал осмотр носоглотки. После этого мне назначили лечение, выписали лекарства, - рассказал Чингиз Туганбеков.

Мужчина отметил, что пользуется сервисом уже восемь месяцев. За это время он несколько раз обращался в Imedicus и лечился, следуя рекомендациям врачей. Туганбеков считает, что сервис может заменить привычный прием у врача, за исключением случаев, когда требуется специальное оборудование для диагностики – УЗИ, рентген и т.д.

Еще один жирный плюс Imedicus в том, что он всегда с тобой, где бы ты ни был. Я, например, очень часто по роду своей деятельности бываю на западе страны, выезжаю на месторождения и оказываюсь вне населенных пунктов и городов. Если не дай бог что-то случится, то в степи найти врача невозможно, и в таких ситуациях очень будет выручать Imedicus. К тому же сервис очень полезен для жителей сел, которым становятся доступны высококвалифицированные врачи, не надо никуда ездить, можно позвонить и проконсультироваться, - сказал Чингиз Туганбеков.

Imedicus – это медицинский сервис, который запустил "Казахтелеком". В нем представлены порядка 300 врачей 66 специализаций. В их числе терапевты, педиатры, кардиологи, гинекологи, аллергологи, гастроэнтерологи, онкологи и др. Сервис сотрудничает как с казахстанскими, так и с российскими специалистами. Он доступен на казахском и русском языках.

На сегодняшний день в системе зарегистрировано порядка 50 тыс. пользователей.

Я сам лично теперь буду в первую очередь звонить именно в Imedicus и там находить лечение. Не особо люблю ходить по больницам. Вообще я считаю, что сервис телемедицины – это достойная альтернатива привычному нам приему у врача, к тому же там можно получить второе мнение и было бы хорошо, если бы сервис телемедицины встроили в существующую систему здравоохранения. Я думаю, от этого выиграют все, - считает Чингиз Туганбеков.

Приложение Imedicus доступно для всех пользователей с устройствами Android и iOS.

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