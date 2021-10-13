Какая погода ждет казахстанцев 14 октября 

Прогноз погоды на 14 октября в Казахстане.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 октября, передает zakon.kz.

Под влиянием обширного антициклона по всей территории РК сохраняется погода без осадков. На западе, юге, юго-востоке, востоке страны ожидаются усиление ветра, на юге и западе – с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-востоке страны – туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

На востоке Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В горных районах Туркестанской, днем в Мугалжарском районе Актюбинской, на юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе Северо-Казахстанской, на северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской, на севере Костанайской области, ночью и утром на севере Акмолинской, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха +2+4°С, днем +11+13°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +19+21°С.

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