Правила по учету иностранных печатных изданий разработали в Казахстане

Заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе.

Министерство информации и общественного развития разработало проект Правил осуществления учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, правила устанавливают порядок осуществления учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых в Республике Казахстан, для достоверного и своевременного анализа состояния информационного пространства республики.

Для учета иностранных периодических печатных изданий предоставляется в уполномоченный орган заявление с указанием наименования распространителя, названия иностранного периодического печатного издания, территории распространения, языка его распространения, его основной тематической направленности, периодичности, предполагаемого количества распространяемых экземпляров.

Заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе.

В случае соответствия представленных документов требованиям правил уполномоченный орган ставит на учет иностранные периодические печатные издания посредством внесения в журнал учета даты постановки на учет, номера документа, наименования распространителя.

По итогам рассмотрения заявления распространителю выдается документ об учете иностранного периодического печатного издания, либо об отказе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 октября.

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