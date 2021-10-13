Велокоманда Astana Qazaqstan Team пополнилась двумя известными гонщиками

Колумбиец и итальянец вошли в состав "Астаны".

Колумбийский гонщик Себастьян Энао и итальянец Леонардо Бассо стали новыми членами команды Astana Qazaqstan Team, передает zakon.kz.

Контракт 28-летнего колумбийца рассчитан на один сезон, а Бассо заключил на два года. За восемь лет в Мировом Туре Энао проявил себя как сильный и лояльный командный велосипедист с серьезным опытом выступлений на Гранд-турах, особенно на "Джиро д’Италия" (за эти восемь лет гонщик проехал пять "Джиро").

Я взволнован своим переходом в команду "Астана", это новый шаг для меня, перемена, в которой я нуждался для того, чтобы продолжить развиваться как профессиональный гонщик. С нетерпением жду момента встречи с командой, с моими новыми товарищами, жду возможности примерить новую майку. Думаю, что "Астана" – это команда, которая может идеально мне подойти, а я, в свою очередь, готов выложиться на 100% ради того, чтобы вместе добиться наилучших результатов, - сказал Себастьян Энао.

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Леонардо Бассо в качестве своей основной специализации выбрал классические и однодневные гонки. За четыре года своей профессиональной карьеры Бассо проехал 60 однодневок.

Я очень рад возможности выступать в команде Astana Qazaqstan Team в следующем сезоне. Это одна из самых больших и старых команд в Мировом Туре, многие большие чемпионы выступали в майке "Астаны" за ее долгую и славную историю. Так что мне очень приятно присоединиться к этой команде на два следующих года, - сказал Леонардо Бассо.

Куандык Шынасилов

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