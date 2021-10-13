Момент смертельного ДТП с Собчак опубликовали в Сети

9 октября Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом.

В Сети опубликовали момент смертельного ДТП с Ксенией Собчак в районе Сочи, передает zakon.kz.

Видео опубликовали в Telegram-канале RT.

Момент аварии зафиксировали две камеры автобуса, на обгон которого пошел Mercedes, - одна снаружи, вторая в салоне. Автобус задело по касательной, из пассажиров никто не пострадал, только разбилось несколько стекол, - говорится в сообщении.

9 октября Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом по дороге из Адлера в Красную Поляну. Тогда автомобиль Mercedes S 500, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

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По данным СМИ, водитель Mercedes, который хотел обогнать автобус, полностью признал вину, против него возбуждено уголовное дело.

После аварии пользователи Сети стали упрекать журналистку в том, что она, по их мнению, проявила недостаточно сочувствия к пострадавшим.

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