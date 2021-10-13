Это ускорит темпы обработки почтовых отправлений и устранения ошибок, которые могут возникнуть в ходе процесса обработки.

По данным пресс-службы почтового оператора, сегодня Казпочта и Samsung Electronics подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены реализовать проекты по цифровизации.

В рамках проекта Национальный почтовый оператор планирует приобрести у партнера мобильные устройства. Они будут использованы в работе сортировочных центров - на девайсы установят интегрированные с информационными системами производственных объектов Казпочты IT программы для сканирования штрих-кодов отправления на этапе выгрузки и погрузки почтовых отправлений.

Это ускорит темпы обработки почтовых отправлений и устранения ошибок, которые могут возникнуть в ходе процесса обработки.

Усилия Казпочты сфокусированы на повышении эффективности компании, совершенствовании текущих производственных процессов и качества сервиса. В этом направлении мы провели целенаправленную работу, оптимизировали и автоматизировали трудоемкие технологические процессы с помощью собственных IT программ. Большое влияние на эффективность практического применения этих новшеств оказывает производительность оборудования - для оперативной работы персоналу требуются электронные устройства, способные работать бесперебойно и с большой скоростью. В этом направлении мы укрепляем деловые взаимоотношения с Samsung Electronics, - отметил председатель правления АО "Казпочта" Серик Саудабаев.

Как подчеркивают в компании, АО "Казпочта" активно наращивает свои ресурсы в почтово-логистической сфере, развивает новые транспортные коридоры для увеличения транзитных потоков, оптимизирует процессы производственной деятельности. В соответствии со своей Стратегией развития компания осуществляет комплекс мер, направленных на совершенствование сервисов и трансформацию деятельности компании.

Одна из таких мер - укрепление партнерства с отечественными и зарубежными компаниями.

Мы рады сотрудничеству с АО "Казпочта" и будем дальше развивать наши решения для создания новых мобильных возможностей, способных принести пользу нашим партнерам в их деятельности, – сказал президент Samsung Electronics Central Eurasia Санг Юн Ким.

В этом году Казпочта внедрила контейнерные перевозки и паллетизацию грузов, что минимизирует вероятность деформации почтовых отправлений и ограничивает доступ к содержимому контейнера. Данные преобразования позволяют повысить качество предоставляемых услуг.

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