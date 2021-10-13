Перестрелка в Алматинской области - задержан подозреваемый

Все лица, участвовавшие в разборках, установлены.

В Алматинской области задержан 23-летний мужчина, который подозревается в покушении на убийство, сообщает zakon.kz.

8 октября в дежурную часть Саркандского РОП из ЦРБ поступило сообщение о госпитализации с огнестрельными ранениями 21-летнего жителя районного центра. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-ресурсе МВД РК.

Как установила следственно-оперативная группа, в восточной стороне города шестеро молодых людей выясняли между собой отношения.

При этом был произведен один выстрел из охотничьего ружья в воздух и три выстрела из пистолета.

Полицейские задержали 23-летнего местного жителя.

После допроса он дал признательные показания и выдал боевой пистолет с одним оставшимся в магазине патроном.

Отмечается, что действия подозреваемого переквалифицированы на ст. 24, ст. 99 ч. 2 УК РК "Покушение на убийство", он взят под стражу.

Кроме покушения на убийство, в ЕРДР зарегистрирован факт хулиганства с применением незарегистрированного огнестрельного оружия по ст. 293 ч. 3 УК РК. Все лица, участвовавшие в инциденте, установлены. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Изъятое оружие отправлено на экспертизу. заместитель начальника Саркандского РОП по следствию Алмаз Сыдыков

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