Новый завод по производству спецкокса появится в Карагандинской области   

Запуск нового завода запланирован на 2023 год.

Завод мощностью 400 тыс. тонн продукции в год построят на площадке крупнейшего производителя энергетического угля - АО "Шубарколь комир", входящего в ERG (Евразийская Группа). Проект будет реализован в рамках государственной программы импортозамещения, сообщает zakon.kz.

Потребность Казахстана в спецкоксе, по оценке Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий РК, превышает 1 млн т в год. Большую часть этой продукции завозят из России, а также Китайской Народной Республики. В Казахстане порядка 200 тыс. тонн производится в коксохимическом цехе АО "Шубарколь комир". В ERG намерены наращивать эти показатели. В рамках этой задачи Евразийская Группа уже приступила к строительству нового предприятия. 13 октября состоялась церемония закладки капсулы под строительство нового завода по производству спецкокса. Его мощность составит 400 тысяч тонн продукции в год.

В Нуринском районе откроется завод, где будут применять самое современное оборудование и технологии. Также на новом предприятии будет создано 120 рабочих мест, - отметил вклад ERG в развитие региона аким Карагандинской области Женис Касымбек, участвовавший в церемонии закладки капсулы.

Всего в строительство завода в ERG планируют инвестировать 40 млрд тенге. Как сообщил президент АО "Шубарколь комир" Рустам Ибрагимов, на предприятии будут использованы самые современные технологические решения, что в свою очередь позволит обеспечить не только безопасность производства, но и охрану окружающей среды. Например, специальная аспирационная система избавит производство и процесс транспортировки угля и полукокса от угольной пыли. Кроме этого, разработан комплекс мероприятий по энергосбережению, который включает в себя экономию электрической энергии, тепла и воды. Все используемые в технологии водные ресурсы и загрязненные стоки, по словам Рустама Ибрагимова, будут очищаться и направляться в оборотную систему водоснабжения.

Все эти процессы полностью соответствуют всем нормам законодательства Казахстана, - подчеркнул он.

Стоит отметить, что кроме основной продукции на заводе планируется производить угольную смолу и угольное масло в объеме 72 000 т/ год. Сырьем для производства станет уголь марки "Д" Шубаркольского разреза.

У ERG в Казахстане амбициозные планы, в ближайшие годы мы планируем инвестировать в новые проекты и в модернизацию имеющихся производств более 6 млрд. долларов, - сообщил член совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов.

Он обратил внимание на то, что строительство завода по производству спецкокса является доказательством наращивания мощностей АО "Шубарколь комир" и ERG в целом. Таким образом, планируется в будущем не только увеличить производство, но и выйти с собственной продукцией на экспорт.

Мы сможем увеличить производство продукта с высокой добавленной стоимостью и отказаться от существенной части импорта восстановителя. Тем самым мы повысим процент казахстанской составляющей в феррохроме, который производит наша группа, - уточнил Ибрагимов.

Запуск нового завода запланирован на 2023 год. Он будет полностью обеспечивать внутренние потребности предприятий ERG. Строительство нового завода будет реализовано в рамках госпрограммы импортозамещения. Проектированием завода занималась компания Sinosteel Equipment and Engineering CO.LTD. совместно с Shaanxi Metallurgical Design and Research Institute. Все строительные, а также пуско-наладочные работы в соответствии с ЕРС-контрактом взяла на себя компания China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC China).

Отметим, что спецкокс среднетемпературный (полукокс) - это эффективный углеродистый восстановитель при производстве ферросплавов и чистого кремния. АО "Шубарколь комир" - крупнейший производитель высококачественного низкозольного угля в Казахстане. Предприятие также занимается производством спецкокса, каменноугольной смолы и каменноугольного масла.

