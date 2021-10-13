О закрытии ковидных стационаров высказался Цой

При необходимости объекты могут быть снова использованы.

Алексей Цой рассказал о закрытии ковидных стационаров в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Об этом министр здравоохранения написал на странице в Facebook.

В связи с улучшением эпидситуации в регионах с 25 августа закрыто 103 объекта (33 465 инфекционных коек), оказывавших помощь в качестве ковидных стационаров. В случае необходимости данные койки могут быть снова использованы как резервные, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что всего в стране подтверждено 908 847 случаев заболевания коронавирусом.

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Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы и Нур-Султан. Меньше всего заболевших в Мангистауской области.

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