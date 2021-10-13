В Актобе Сhevrolet протаранил ограждение и слетел в канал 

Приложение zakon.kz
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Жертв и пострадавших нет.
В Актобе автомобиль Сhevrolet слетел в водный канал, сообщает zakon.kz.
В социальных сетях появилось видео, на котором автомобиль слетел в канал, протаранив ограждения.
На место для выяснения обстоятельств данного происшествия был направлен наряд патрульной полиции. Они установили, что женщин, управлявшая автомашиной, по неосторожности съехала в вводный канал, - сообщили в ДП Актюбинской области.
Жертв и пострадавших нет.
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