В Актобе Сhevrolet протаранил ограждение и слетел в канал 

Жертв и пострадавших нет.

В Актобе автомобиль Сhevrolet слетел в водный канал, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором автомобиль слетел в канал, протаранив ограждения.

На место для выяснения обстоятельств данного происшествия был направлен наряд патрульной полиции. Они установили, что женщин, управлявшая автомашиной, по неосторожности съехала в вводный канал, - сообщили в ДП Актюбинской области.

Жертв и пострадавших нет.

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