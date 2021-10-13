Стало известно о состоянии попавшего в больницу с COVID-19 Александра Серова

Дочь певца рассказала о его состоянии здоровья.

Дочь народного артиста России Александра Серова Мишель рассказала о состоянии здоровья певца после госпитализации с коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости! – написала Мишель Серова на своей странице в Instagram.

Она поблагодарила всех, кто интересуется самочувствием артиста, и призвала верить в лучшее.

Дорогие друзья! Очень много поступает вопросов о самочувствии папы. Хочу выразить благодарность всем за ваши пожелания, за поддержку и за внимание! – написала девушка.

Певца Александра Серова экстренно госпитализировали с коронавирусом 9 октября. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Легкие были поражены на 75%.

Александру Серову 67 лет. Он является исполнителем таких известных хитов, как "Я люблю тебя до слез", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и других. В 2004 году ему присвоено звание народного артиста России.

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