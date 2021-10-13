Токаев утвердил перечень нацпроектов

Указ "Об утверждении перечня национальных проектов" опубликовали на сайте Акорды.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил перечень национальных проектов, сообщает zakon.kz.
Указ "Об утверждении перечня национальных проектов" опубликован на сайте Акорды.
Перечень национальных проектов
- Национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация".
- Национальный проект "Качественное образование "Образованная нация".
- Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру".
- Национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций".
- Национальный проект по развитию предпринимательства.
- Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны".
- Национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев".
- Национальный проект "Зеленый Казахстан".
- Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса.
- Национальный проект "Безопасная страна".
12 октября правительство утвердило нацпроекты развития.
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