Насколько выросли цены на товары и услуги в сентябре

Годовой рост цен на платные услуги в сентябре 2021 года ускорился до 6,8%.

Национальный банк Казахстана опубликовал инфляционные тенденции за сентябрь 2021 года, сообщает zakon.kz.

В сентябре потребительские цены выросли на 0,4%, годовая инфляция продолжила ускорение и составила 8,9%. Ускорение наблюдалось по всем компонентам инфляции, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносят продовольственные товары. Нацбанк

Как отмечается, динамика цен на товары длительного пользования продолжает оказывать давление на непродовольственную инфляцию, при этом дополнительный вклад оказывает удорожание дизельного топлива.

Месячная инфляция в сентябре составила 0,4%. Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию нивелировалось ростом цен на товары и услуги, ориентированные на школьников и студентов.

Годовой уровень инфляции ускорился до 8,9%. Основной вклад обеспечивается со стороны продовольственных товаров, темп роста которых ускорился с 11,4% в августе до 11,5% в сентябре 2021 года. Мясо внесло самый значительный вклад в ускорение продовольственной инфляции, в частности, отмечалось существенное удорожание мяса птицы и говядины.

По данным Нацбанка, отмечается рост цен на мясо на мировых товарных рынках на фоне активного мирового спроса и ограниченного предложения. В результате повышения цен внутренних производителей и возобновления роста цен на мировых продовольственных рынках продолжилось удорожание молочной продукции.

Вместе с тем, произошло замедление роста цен на сахар, масла и жиры, которые до этого демонстрировали активный рост.

Непродовольственная годовая инфляция ускорилась в сентябре до 7,5% (в августе 2021 года – 7,3%). Основной рост цен пришелся на товары для домашнего пользования, стройматериалы, ГСМ, - говорится в отчете.

Кроме того, зафиксировано ускорение роста цен на товары для дома (мебель, ковры, посуда) в результате сбоев в поставках, роста цен импортных поставок и роста спроса на фоне восстановления реальных доходов населения. Продолжился рост цен на материалы для ремонта жилья, в основном импортного происхождения.

Вместе с тем, наблюдалось ускорение роста цен на дизельное топливо в условиях восстановления спроса.

Годовой рост цен на платные услуги в сентябре 2021 года ускорился до 6,8% (в августе 2021 года – 6,6%) преимущественно в результате значительного удорожания услуг образования по всем видам, в частности оплаты за высшее образование, а также аренды жилья в городах, в которых сосредоточены основные высшие учебные заведения.

Вместе с тем темп роста тарифов на регулируемые услуги несколько замедлился вследствие снижения цен на услуги водоснабжения.

В последние месяцы (июль-сентябрь) рост цен производителей в обрабатывающей отрасли на продукцию, отпускаемую на внутреннем рынке, продолжил замедление, однакосохраняется на высоких значениях (18,5%, г/г).

Тренд к замедлению наблюдался также на потребительские товары, в частности, обусловленный некоторым замедлением темпов роста цен на продукты нефтепереработки. Однако, цены в отрасли производства продуктов питания продолжили ускорение, темпы роста в годовом выражении достигли 15,1%.

В сентябре цены продолжили повышаться на мясомолочные продукты, мукомольную продукцию, крупы и макаронные изделия. Дальнейшее ускорение демонстрируют цены на средства производства.

Сельскохозяйственная продукция подорожала в сентябре на 1,3%, в годовом выражении темп роста несколько замедлился до 13,8%.

Вместе с тем растительная продукция продолжила ускорение в последние месяцы, в сентябре отмечено удорожание пшеницы, риса.

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