Как будет проходить ревакцинация казахстанцев

Для ревакцинации будет использована 1 доза вакцины.

Министерством здравоохранения выработаны подходы по ревакцинации казахстанцев против коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook рассказал Алексей Цой.

Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6 - 9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ, при этом: - лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами, – ревакцинация через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer); - лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами, – ревакцинация через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer); - лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer), – ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакциной; - лица, переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации, – через три месяца после выздоровления.

Таким образом, начало ревакцинации запланировано, начиная с III декады ноября 2021 года. Контингент для ревакцинации: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.

Для ревакцинации будет использована одна доза вакцины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!