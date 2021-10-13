Что изменилось в правилах туристской и рекреационной деятельности в нацпарках

В частности, детализированы способы осуществления туристской и рекреационной деятельности в национальных природных парках.

Постановлением правительства Казахстана от 22 сентября 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках, сообщает zakon.kz.

В частности, детализированы способы осуществления туристской и рекреационной деятельности в национальных природных парках.

Так, говорится, что туристский маршрут разрабатывается туристским оператором и включает в себя посещение объектов туристской деятельности с детальной регламентацией такого посещения (используемый транспорт, места остановки, объекты посещения, места ночлега, медицинская помощь в экстренных случаях и другие условия).

Кроме того, дается определение экологическому туризму.

С 49 до 25 лет сокращен срок предоставления участков национальных парков в долгосрочное пользование физическим и юридическим лицам. Добавлено, что участки государственных национальных природных парков предоставляются в краткосрочное и долгосрочное пользование также частному партнеру, заключившему договор ГЧП.

Обязательным условием утверждения тендерной документации на предоставление участка нацпарка в долгосрочное пользование является предварительное обсуждение проекта тендерной документации членами координационного совета при национальном парке, членами регионального совета Национальной палаты предпринимателей РК соответствующей области, на территории которой расположен национальный парк.

Постановление вводится в действие с 23 октября 2021 года.

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