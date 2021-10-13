Признан невменяемым - подросток убил мать в Алматы

Подростку назначены принудительные меры медицинского характера.

Несовершеннолетнему алматинцу за убийство матери назначены принудительные меры медицинского характера, сообщает zakon.kz.

Согласно материалам дела, 8 января 15-летний подросток у себя дома поджигал бумаги при помощи микроволновой печи.

Заметившая возгорание мать сделала ему замечание и потушила пламя. В этот момент парень взял кухонный нож и нанес ей множественные удары в область шеи и грудной клетки. Женщина скончалась на месте, - отмечено в сообщении специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы.

Заключением судебно-психиатрической экспертизы установлено, что подросток в период совершения преступления (в силу психического расстройства (параноидной шизофрении) не мог осознавать опасность своих действий.

Постановлением суда несовершеннолетний освобожден от уголовной ответственности. Ему назначены принудительные меры медицинского характера (принудительное лечение в психиатрическом стационаре).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!