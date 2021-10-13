Российскую вакцину одобрил оргкомитет Универсиады-2021

Зимние студенческие игры пройдут в Швейцарии.

Организаторы Универсиады-2021 разрешили спортсменам, привитым российскими вакцинами, участвовать на зимних студенческих Играх, передает zakon.kz.

Договоренность между Министерством спорта России и Комитетом LUCERNE 2021 Winter Universiade уже достигнута, и спортсмены, привитые вакцинами российского производства, могут участвовать в Играх без ограничений, - сообщает организационный комитет Универсиады.

Зимние студенческие Игры пройдут в Швейцарии с 11 по 21 декабря. Куандык Шынасилов

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