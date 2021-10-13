Усилить отношения со структурами ООН и ВБ поручили правительству РК

Если будем действовать сообща, достигнем целей - Токаев.

Правительство должно развивать сотрудничество в новом направлении и усилить отношения со структурами ООН и Всемирного банка, поручил на конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Если будем действовать сообща, достигнем целей. В этой связи климатические требования не должны мешать торговле и инвестициям, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что во время энергетических изменений особая ответственность будет возложена на развитые государства и международные организация.

В связи с этим, как уточнил глава государства, недостаточно быть только примером для других и быть лидером.

Чтобы страны с переходной экономикой ускорили снижение углеродного вклада, надо оказать им технологичную, ресурсную поддержку. Это одна из важных задач. Правительство должно развивать сотрудничество в новом направлении, то есть по климатическим вопросам. В этой связи необходимо усилить отношения со структурами ООН и Всемирного банка. Надо работать с международными организациями и правительствами развитых стран, - поручил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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