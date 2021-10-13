Евсеев сенсационно обыграл первую ракетку Узбекистана

Эта победа позволит Евсееву уже выступить в четвертьфинале одиночного разряда.

Казахстанский теннисист Денис Евсеев на "Челленджере" в Испании одержал свою самую громкую победу в карьере, передает zakon.kz.

Во втором круге турнира в Аликанте 28-летний алматинец переиграл известного узбекского теннисиста Дениса Истомина - 7:5, 6:4. Эта победа позволит Евсееву выступить в четвертьфинале одиночного разряда.

Стоит отметить, что казахстанец дошел до 1/4 финала, пройдя стадию квалификации.

Куандык Шынасимов

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