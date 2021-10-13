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"Отец" Моргенштерна опубликовал новые фото

Фото: instagram/alexandre_va... 13 октября 2021, 19:37

Поклонники Васильева не радужно восприняли сходство с рэпером.

Российский и французский историк моды, искусствовед Александр Васильев опубликовал свои ранние фотографии и сравнил себя с популярным и скандальным рэпером Моргенштерном (настоящее имя Алишер), передает zakon.kz.

Недавно открытое сходство, - написал искусствовед в Instagram.

Поклонники Васильева восприняли пост неоднозначно. Но пост в соцсети большинству не понравился:

- Вот его я меньше всего хотела видеть на вашей странице.

- Я не могу это поддержать лайком... Не похож... Воспитание разное...Это считывается. Не рекламируйте... это.

- То есть вы теперь гордитесь этим сходством? Вы? А не наоборот?

Оказались и те, кто решил, что историк моды просто пошутил и поддержали его:

- Сынок?

- Это ваш сын! Срочно ДНК!

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