Полиция задержала парня, который открыл стрельбу возле московской школы

В результате стрельбы возле школы никто не пострадал.

Стражи порядка задержали молодого человека, который открыл огонь у стен школы на юго-западе Москвы, передает zakon.kz.

В среду днем у стен школы №1260 на улице Фотиевой появился неизвестный в камуфляжной куртке. Он перелез через забор, а затем сделал несколько выстрелов в воздух из карабина и скрылся, - пишут vesti.ru.

Школьники под руководством учителей забаррикадировали входы в классы стульями.

По данным МВД, стрелку всего 17 лет. Парень стрелял из оружия, предназначенного для страйкбола.

В результате инцидента никто не пострадал.

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